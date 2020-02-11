С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Вологодской области из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба губернатора региона.

О введении карантина с целью сдерживания заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона объявил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании. Поводом послужили данные эпидемиологов о всплеске вирусных инфекций и увеличении темпов прироста заболевших всех возрастов.

По словам Кувшинникова, наиболее широкое распространение заболеваемости отмечается в городах Вологда и Череповец. С учетом заболеваемости детей на прошлой неделе здесь были переведены на дистанционное обучение 81 класс в 32 школах, частично закрыты пять групп в четырех детских садах Вологды и Сокольского района.

"Эпидпорог пока не превышен, и допустить этого нельзя. В связи с этим с 10 февраля вводим ограничительные мероприятия на всей территории Вологодской области. Постановление подписано и направлено во все муниципальные образования региона", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

В соответствии с документом с понедельника все медицинские организации области переведены на особый режим работы, часы приема в поликлиниках продлены до 19.30 – 20.00. Дежурные врачи будут также вести прием в выходные и праздничные дни.

"До 11 февраля необходимо проанализировать текущую эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом на заседаниях санитарно-эпидемиологических комиссий с корректировкой комплекса противоэпидемических мероприятий. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, обеспечить информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, об угрозе возникновения и возникновении эпидемий на территории районов", - отметил Кувшинников.