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Вологодская область
2020-02-25T11:22+0300
https://ria.ru/20200211/1565161361.html
Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Вологодской области
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РИА Новости

Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Вологодской области

11:22 11.02.2020 (обновлено: 11:22 25.02.2020)
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© Depositphotos / RomankosolapovМедсестра
Медсестра
© Depositphotos / Romankosolapov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Вологодской области из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба губернатора региона.
О введении карантина с целью сдерживания заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона объявил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании. Поводом послужили данные эпидемиологов о всплеске вирусных инфекций и увеличении темпов прироста заболевших всех возрастов.
По словам Кувшинникова, наиболее широкое распространение заболеваемости отмечается в городах Вологда и Череповец. С учетом заболеваемости детей на прошлой неделе здесь были переведены на дистанционное обучение 81 класс в 32 школах, частично закрыты пять групп в четырех детских садах Вологды и Сокольского района.
"Эпидпорог пока не превышен, и допустить этого нельзя. В связи с этим с 10 февраля вводим ограничительные мероприятия на всей территории Вологодской области. Постановление подписано и направлено во все муниципальные образования региона", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
В соответствии с документом с понедельника все медицинские организации области переведены на особый режим работы, часы приема в поликлиниках продлены до 19.30 – 20.00. Дежурные врачи будут также вести прием в выходные и праздничные дни.
"До 11 февраля необходимо проанализировать текущую эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом на заседаниях санитарно-эпидемиологических комиссий с корректировкой комплекса противоэпидемических мероприятий. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, обеспечить информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, об угрозе возникновения и возникновении эпидемий на территории районов", - отметил Кувшинников.
Урок в школе
11 февраля, 10:57
В школах в Калмыкии отменили карантин по гриппу и ОРВИ
Также глава региона поручил усилить проведение "утренних фильтров" во время приема детей в детских садах и школах, ввести "масочный режим". -0-
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Вологодская областьВологдаОбщество
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