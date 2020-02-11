Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T23:54+0300
https://ria.ru/20200211/1564572869.html
Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%
https://cdn23.img.ria.ru/images/100578/02/1005780225_0:0:3213:1807_1036x0_80_0_0_fb7e1d9307529e4c3f102445765940ee.jpg
РИА Новости

Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%

23:54 11.02.2020
804
© РИА Новости / Василий БатановОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Василий Батанов
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз в четырех областях со скидками до 90%, сообщила государственная система электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket - СЕТАМ).
"Приватбанк распродает нефтебазы, которые находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях. Семь нефтебаз со скидками от 7% до 90% можно приобрести 20 февраля", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Так, по данным пресс-службы, производственные комплексы, которые раньше стоили более 652 тысячи долларов, теперь имеют стартовую цену 192 тысячи долларов, а цена на те, что стоили более 408 тысяч долларов, снизилась до 41 тысячи.
Отделение ПриватБанка
27 ноября 2019, 21:48
Минфин Украины передал Приватбанк кабинету министров
5272040
Обсудить 0
ПриватБанкКиевВ мире
Рекомендуем
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Новый Samsung Galaxy Z Flip
Российские ритейлеры назвали стоимость Samsung Galaxy Z Flip
Школьный класс
Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Линии электропередач
Украина планирует синхронизировать энергосистему с европейской
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Подводная лодка ВМФ РФ
The Drive: Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Уничтоженная украинская военная техника в Донбассе
Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Киев
В ЛНР оценили кандидатуру нового представителя Киева по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом
09:51В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
Лента новостейМолния