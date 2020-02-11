Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%

"Приватбанк распродает нефтебазы, которые находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях. Семь нефтебаз со скидками от 7% до 90% можно приобрести 20 февраля", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Так, по данным пресс-службы, производственные комплексы, которые раньше стоили более 652 тысячи долларов, теперь имеют стартовую цену 192 тысячи долларов, а цена на те, что стоили более 408 тысяч долларов, снизилась до 41 тысячи.