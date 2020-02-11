В Керчи объяснили ситуацию с "холодными" квартирами для детей-сирот

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Квартиры, выданные детям-сиротам в Керчи, оборудованы всем необходимым, а выявленные ранее замечания в части разводки газовых сетей в доме устранены, сообщил депутат Госдумы РФ от керченского региона Константин Бахарев.
Ранее сообщалось, что председатель СК России поставил на контроль ход и результаты проверки по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда, однако сироты не могли вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков.
"Квартиры полностью пригодны для жизни и оборудованы всем необходимым. Подведены все коммуникации, установлено автономное отопление. Дом подключен к водоснабжению и электричеству. Единственной заминкой стало подключение газа, но на сегодня все замечания Ростехнадзора, которые касались разводки газовых сетей в доме, устранены", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, первый пробный пуск газа в дом планировался во вторник, но из-за погодных условий перенесен на среду. При этом владельцам квартир оказывается содействие в скорейшем заключении договоров с ресурсоснабжающими компаниями.
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