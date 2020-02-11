Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T23:43+0300
https://ria.ru/20200211/1564572767.html
В Керчи объяснили ситуацию с "холодными" квартирами для детей-сирот
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36eeeccef4c84902b3199cc16f418191.jpg
РИА Новости

В Керчи объяснили ситуацию с "холодными" квартирами для детей-сирот

23:43 11.02.2020
487
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовый дом
Новый дом
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Квартиры, выданные детям-сиротам в Керчи, оборудованы всем необходимым, а выявленные ранее замечания в части разводки газовых сетей в доме устранены, сообщил депутат Госдумы РФ от керченского региона Константин Бахарев.
Ранее сообщалось, что председатель СК России поставил на контроль ход и результаты проверки по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда, однако сироты не могли вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
30 января, 17:30
В Нижегородской области завели дело об аферах с квартирами для сирот
"Квартиры полностью пригодны для жизни и оборудованы всем необходимым. Подведены все коммуникации, установлено автономное отопление. Дом подключен к водоснабжению и электричеству. Единственной заминкой стало подключение газа, но на сегодня все замечания Ростехнадзора, которые касались разводки газовых сетей в доме, устранены", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, первый пробный пуск газа в дом планировался во вторник, но из-за погодных условий перенесен на среду. При этом владельцам квартир оказывается содействие в скорейшем заключении договоров с ресурсоснабжающими компаниями.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
10 декабря 2019, 11:08
На Урале прокуроры помогли сироте, получившей жилье с долгами за ЖКУ
904110
Обсудить 0
Константин БахаревКерчьСледственный комитет России (СК РФ)РостехнадзорГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов в Брюсселе
Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Логотип московского метро
Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
Кадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
Отделение ПриватБанка
Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%
Канадская пианистка Анджела Хьюитт
Пианистка оплакивает любимый рояль, который сломали грузчики
Новый Samsung Galaxy Z Flip
Российские ритейлеры назвали стоимость Samsung Galaxy Z Flip
Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
В Воронеже устранили аварию, оставившую без отопления 12 тысяч жителей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: рынок лизинга в России в 2019 году вырос на 15%
Зал судебных заседаний в США
Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Награды ветерана Великой Отечественной войны
В Крыму прокомментировали инцидент с "забытым" властями ветераном
Здание Счетной палаты РФ
СП: регионы редко пользуются правом на предоставление вычетов по НДФЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом
09:51В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
Лента новостейМолния