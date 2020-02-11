В Керчи объяснили ситуацию с "холодными" квартирами для детей-сирот

"Квартиры полностью пригодны для жизни и оборудованы всем необходимым. Подведены все коммуникации, установлено автономное отопление. Дом подключен к водоснабжению и электричеству. Единственной заминкой стало подключение газа, но на сегодня все замечания Ростехнадзора, которые касались разводки газовых сетей в доме, устранены", - сказал РИА Новости Бахарев.