Samsung представила новые Galaxy S20 со стократным зумом

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20 . Презентацию транслировал YouTube -канал производителя.

Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все они вышли с чипами Snapdragon 865 и Exynos 990, которыми комплектуются в зависимости от региона продаж. Также все смартфоны линейки оснастили дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Гаджеты поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. На Galaxy S20 и S20+ они имеют разрешение десять мегапикселей, а премиальный S20 Ultra оснащен 40-мегапиксельной оптикой.

У основной камерой смартфоны S20 и S20+ разрешение 64 мегапикселя, аналогичный показатель оптики на S20 Ultra — 108 мегапикселей. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.

Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно. Емкость аккумулятора, в зависимости от модели, от четырех до пяти тысяч миллиампер-часов. S20 Ultra оснастили функцией быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт.

На всех трех гаджетах установлен новый процессор Guardian Chip, защищающий смартфон от вредоносных атак, а также от 128 гигабайт до 256 встроенной памяти.