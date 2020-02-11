Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T07:32+0300
https://ria.ru/20200211/1564572739.html
Samsung представила новые Galaxy S20 со стократным зумом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564572692_0:14:1457:834_1036x0_80_0_0_15a99ce5dd24e48ab88e09e536450099.png
РИА Новости

Samsung представила новые Galaxy S20 со стократным зумом

23:38 11.02.2020 (обновлено: 07:32 12.02.2020)
37958
© Фото : SamsungSamsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
© Фото : Samsung
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все они вышли с чипами Snapdragon 865 и Exynos 990, которыми комплектуются в зависимости от региона продаж. Также все смартфоны линейки оснастили дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Гаджеты поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.
Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. На Galaxy S20 и S20+ они имеют разрешение десять мегапикселей, а премиальный S20 Ultra оснащен 40-мегапиксельной оптикой.
У основной камерой смартфоны S20 и S20+ разрешение 64 мегапикселя, аналогичный показатель оптики на S20 Ultra — 108 мегапикселей. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.
Презентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско
Вчера, 22:46
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно. Емкость аккумулятора, в зависимости от модели, от четырех до пяти тысяч миллиампер-часов. S20 Ultra оснастили функцией быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт.
На всех трех гаджетах установлен новый процессор Guardian Chip, защищающий смартфон от вредоносных атак, а также от 128 гигабайт до 256 встроенной памяти.
В России смартфоны можно будет купить с 13 марта. Цена Galaxy S20 составит 69,99 тысяч рублей, S20+ будет на десять тысяч дороже, S20 Ultra поступит в продажу за 99,99 тысяч рублей. Старшая модель будет доступна в сером и черном цветах, а S20+ также в красном цвете. Модель S20 будет доступна в сером, голубом и красном цветах.
83281309138
Обсудить 12
Samsung Galaxy S20SamsungТехнологии
Популярные комментарии
Интересная новость. Лично я дочитал до "Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру" и остановился.
11 февраля, 23:43
Gabriel Izgesiaz
28121007
Прогресс в обратную сторону? Зачем из смартфона делать раскладушку за бешеные деньги??
12 февраля, 07:41
andrew197473
2010003
Рекомендуем
Презентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Помидоры в супермаркете
В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию
Подводная лодка ВМФ РФ
The Drive: Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом
09:51В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
Лента новостейМолния