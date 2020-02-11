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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
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РИА Новости

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

23:32 11.02.2020 (обновлено: 07:43 12.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии "Слуга народа" в Киев
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, снабжающих город. Планировалось, что вода с 10 февраля будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк отметил, что на сегодня необходимости вводить график подачи воды нет.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом", - заявил Арахамия в эфире телеканала "Прямой".

В частности, по мнению депутата, в обмен на воду следует потребовать отвода "вооруженных формирований к Ростову", а также контроля над границей.
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Киев регулярно настаивает на передаче своим военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. В Москве не раз напоминали, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.
Украина до воссоединения Крыма с Россией обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"ДонбассВладимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В Ливии построен водопровод, который обеспечивает водой север страны, крупные города, диаметр трубы 4 м- целая река. И когда кто-то предложил разрушить часть водопровода с целью ограничить противников в доступе к воде, его не поддержали, сказали, что они не террористы. А "наши братья" ввели блокаду Крыма, перекрыли воду, электроэнергию. Делайте выводы.
11 февраля, 23:46
660.tatyana.russia
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11 февраля, 23:34
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