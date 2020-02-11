В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Украина может обменять воду для Давид Арахамия. Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу , об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа"

Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, снабжающих город. Планировалось, что вода с 10 февраля будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк отметил, что на сегодня необходимости вводить график подачи воды нет.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом", - заявил Арахамия в эфире телеканала "Прямой".

В частности, по мнению депутата, в обмен на воду следует потребовать отвода "вооруженных формирований к Ростову", а также контроля над границей.

Киев регулярно настаивает на передаче своим военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. В Москве не раз напоминали, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.