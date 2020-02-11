Американский мини-шаттл вывел на орбиту три секретных спутника

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Секретный американский мини-шаттл Секретный американский мини-шаттл X-37B , который в 2017-2019 годах проводил в космосе военные эксперименты, вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения, следует из каталога, доступного на специализированном сайте ВВС США space-track.org.

В октябре 2019 года директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден после приземления челнока X-37B впервые сообщил, что с его борта были выведены в космос несколько спутников.

На тот момент было неизвестно их количество, и спутники отсутствовали в каталоге искусственных космических объектов на сайте space-track.org.

Кроме того, информация об их существовании также не была внесена в каталог космических аппаратов, размещенный на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA. Каталог содержит информацию о выведенных на орбиту спутниках, которую страны предоставляют на обязательной основе.

Три секретных спутника получили в каталоге ВВС США официальные названия USA-295, -296 и -297, а также международные обозначения 2017-052С, -052D и -052E, подтверждающие принадлежность спутников к миссии шаттла X-37B, который имеет обозначение 2017-052A.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США.