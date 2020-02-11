В ЛНР оценили кандидатуру нового представителя Киева по Донбассу

ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник раскритиковал кандидатуру нового представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом уполномочил генерал-майора Службы безопасности страны Геннадия Кузнецова представлять Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу вместо экс-омбудсмена Валерии Лутковской.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
"У Зеленского решили, что негоже омбудсменам (уполномоченным по правам человека) заниматься обменом пленных. Теперь от Киева в контактной группе этим будет заниматься генерал-майор СБУ. Видимо, ему ближе человеческая боль, а уж как представители этой службы озабочены защитой прав человека, это не передать!", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя новое назначение.