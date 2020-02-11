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2020-02-12T04:37+0300
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Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
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РИА Новости

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

23:06 11.02.2020 (обновлено: 04:37 12.02.2020)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на неподконтрольных Киеву территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, передает во вторник пресс-служба главы государства.
Во встрече приняли участие представители министерства образования и науки, министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, министерства внутренних дел и государственной миграционной службы.
Зеленский заявил, что Украина "должна бороться" за своих граждан. "Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины", - сообщается на сайте пресс-службы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук предложили упростить процедуру получения административных услуг, в частности, получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями неподконтрольных территорий.
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"Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширения количества высших учебных заведений, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличения квот на бюджетные места в них, организации работы горячей линии для поступающих и тому подобное", - сообщила пресс-служба.
Отдельно подчеркивалась необходимость обеспечения широкой коммуникационной кампании по разъяснению и информированию об указанных шагах, говорится на сайте.
"Глава государства подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники встречи согласились до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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