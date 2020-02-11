В Мексике изучают новые возможные случаи коронавируса из Китая

МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил о двух новых подозрительных случаях заболевания ОРВИ в Мехико, ранее на территории страны были исследованы 11 пациентов, анализы которых не подтвердили заражение новым типом коронавируса из Китая.
"Мне только что сообщили о 13-м случае возможного заболевания, каждый из которых тщательно исследуется. Большинство (пациентов) демонстрируют лёгкие симптомы ", - сообщил журналистам Гаттель на выходе с пресс-конференции президента в Национальном дворце.
По словам чиновника, под подозрением сейчас находятся пациенты с недомоганием, которые недавно посещали Китай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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