В Мексике изучают новые возможные случаи коронавируса из Китая

"Мне только что сообщили о 13-м случае возможного заболевания, каждый из которых тщательно исследуется. Большинство (пациентов) демонстрируют лёгкие симптомы ", - сообщил журналистам Гаттель на выходе с пресс-конференции президента в Национальном дворце.