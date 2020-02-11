В Германии число зараженных коронавирусом возросло до 16 человек

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 16 после того, как в Баварии были выявлены два новых случая заражения, сообщило во вторник баварское министерство здравоохранения.

Согласно сообщению на сайте ведомства, два новых случая коронавируса связаны с расположенной в округе Штарнберг компанией Webasto, с которой связаны и большинство других случаев заболевания коронавирусом в ФРГ.

"В настоящее время, по состоянию на 18.00 (20.00 мск), в Баварии зарегистрировано в общей сложности 14 подтвержденных случаев коронавируса", - говорится в пресс-релизе баварского минздрава.

Как сообщалось ранее, еще два случая заболевания были выявлены вне Баварии среди эвакуированных из китайского Уханя граждан ФРГ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.