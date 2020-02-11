Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T09:05+0300
https://ria.ru/20200211/1564571761.html
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564577664_0:95:3072:1823_1036x0_80_0_0_60b18e0e8e54fe578d44e256bb6aee43.jpg
РИА Новости

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

22:46 11.02.2020 (обновлено: 09:05 12.02.2020)
23594
© AP Photo / Jeff ChiuПрезентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско
Презентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско
© AP Photo / Jeff Chiu
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Южнокорейская компания-производитель высокотехнологической техники Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip, сообщила в ходе презентации руководитель по маркетингу продуктов компании Ребекка Хирст.
Презентация проходит во вторник в Сан-Франциско и транслируется на сайте компании.
"Мы меняем формат и форму будущего с Galaxy Z Flip. Телефоны стали частью нашей жизни, но это не обычный смартфон, к которому вы привыкли, потому что он меняет абсолютно все: он меняет форму, размер и даже сам способ взаимодействия с телефоном", - заявила она.
Устройство представлено в трех цветах: фиолетовом, чёрном и, в отдельных странах, "зеркальном золотом". У смартфона экран размером 6,7 дюйма, в сложенном состоянии он способен уместиться в ладони или кармане. Уточняется, что складывать и раскрывать телефон можно примерно 200 тысяч раз.
Старт продаж новой модели запланирован на 14 февраля, стоимость смартфона составит 1380 долларов, сообщила компания.
Ранее новинка была показана в ходе 30-секундной рекламы во время трансляции церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар".
Пульт от телевизора Samsung
7 февраля, 12:23
Эксперт рассказал, как обойти блокировку "умных телевизоров" Samsung
24381318
Обсудить 0
SamsungТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
Samsung представила новые Galaxy S20 со стократным зумом
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Школьный класс
Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели всего экипажа сбитого в Идлибе вертолета
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:51В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
Лента новостейМолния