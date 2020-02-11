В Воронеже устранили аварию, оставившую без отопления 12 тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию на теплотрассе, которая во вторник утром оставила без отопления 12 тысяч жителей и два детских сада в микрорайоне ВАИ Воронежа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о порыве на теплотрассе на улице Циолковского микрорайона ВАИ Воронежа поступила около 5.50 мск вторника. В зону отключения попали 29 многоквартирных домов разной этажности с населением порядка 12 тысяч человек, а также два детских сада.
"Работы по устранению аварии завершены. Ведется заполнение системы. Осталось заполнить и включить котельную", - сказал собеседник агентства.
Сейчас в Воронеже 2 градуса мороза.