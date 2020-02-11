В Воронеже устранили аварию, оставившую без отопления 12 тысяч жителей

Информация о порыве на теплотрассе на улице Циолковского микрорайона ВАИ Воронежа поступила около 5.50 мск вторника. В зону отключения попали 29 многоквартирных домов разной этажности с населением порядка 12 тысяч человек, а также два детских сада.