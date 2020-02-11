В Иране из-за снегопада погибли семь человек

"В результате снегопада и схода лавины к настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште", - сообщил порталу представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.