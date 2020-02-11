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В Иране из-за снегопада погибли семь человек
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РИА Новости

В Иране из-за снегопада погибли семь человек

22:32 11.02.2020
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате происшествий, спровоцированных снегопадом в провинции Гилян на севере Ирана, сообщил иранский новостной портал YJC со ссылкой на медиков.
"В результате снегопада и схода лавины к настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште", - сообщил порталу представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.
Сильные ночные снегопады накрыли большую часть Ирана в воскресенье, что привело к закрытию школ и основных дорог и отмене внутренних рейсов
16 ноября 2019, 22:01
В Тегеране из-за снегопада закрыли школы
Департамент образования провинции Гилян, в свою очередь, сообщил о выходных в учебных заведениях из-за "продолжающегося снегопада". Непогода также вызвала перебои с электричеством и связью.
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ПогодаТегеран (город)ИранВ мире
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