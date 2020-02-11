American Airlines отменила полеты в Китай до конца апреля

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines объявила во вторник, что отменила все полеты в КНР до 20-х чисел апреля на фоне распространения коронавируса.
Так, рейсы из Далласа и Лос-Анджелеса в материковый Китай, а также из Лос-Анджелеса в Гонконг будут отменены до 24 апреля включительно, а полеты из Далласа в Гонконг - до 23 апреля.
Ранее компания отменила рейсы в Китай до последней недели февраля, а затем до последней недели марта.
Компания осуществляет регулярные рейсы в Гонконг, Пекин и Шанхай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.