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Минфин рассказал о датах приобретения пакета акций Сбербанка у ЦБ
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РИА Новости

Минфин рассказал о датах приобретения пакета акций Сбербанка у ЦБ

22:13 11.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Конкретные даты приобретения кабмином пакета акций Сбербанка у Банка России будут определены позднее, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.
Вывеска Сбербанка
Вчера, 21:59
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"Конкретные даты приобретения будут определены позднее", - отметили в министерстве.
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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