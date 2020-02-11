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Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
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РИА Новости

Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах

22:09 11.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание региональных властей на реализацию национальных проектов и пообещал при необходимости федеральную поддержку.
В новом составе правительства Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
Вице-премьер сообщил, что провел во вторник встречи с губернаторами Мурманской и Магаданской областей.
"Поговорили о развитии их регионов. Обращаю особое внимание каждого из губернаторов на реализацию нацпроектов. Если планы не выполняются, будем разбираться в причинах и помогать регионам!" - написал Хуснуллин в Instagram.
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в свою очередь отметил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, требующих поддержки и экспертной оценки. Так, по его словам, вице-премьер поддержал инициативы Мурманской области в части развития жилищного строительства и создания комфортной городской среды.
"Также зеленый свет дан по транспортным вопросам. В этом году будет увеличен объём финансирования на ремонт дорог в Мурманской области, включая дорогу на Териберку. И последнее, но не менее важное - мы продолжаем продвигать тему модернизации аэропортов и очень рассчитываем на федеральную поддержку", - написал Чибис на своей странице в Instagram.
В конце января Хуснуллин на заседании Совета по развитию местного самоуправления отмечал необходимость "донастроить" и сделать более гибкими национальные проекты. Он также подчеркивал, что готов в еженедельном режиме проводить штаб по курируемым им нацпроектам.
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