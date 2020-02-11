Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание региональных властей на реализацию национальных проектов и пообещал при необходимости федеральную поддержку.

В новом составе правительства Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.

Вице-премьер сообщил, что провел во вторник встречи с губернаторами Мурманской и Магаданской областей.

"Поговорили о развитии их регионов. Обращаю особое внимание каждого из губернаторов на реализацию нацпроектов. Если планы не выполняются, будем разбираться в причинах и помогать регионам!" - написал Хуснуллин в Instagram

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в свою очередь отметил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, требующих поддержки и экспертной оценки. Так, по его словам, вице-премьер поддержал инициативы Мурманской области в части развития жилищного строительства и создания комфортной городской среды.

"Также зеленый свет дан по транспортным вопросам. В этом году будет увеличен объём финансирования на ремонт дорог в Мурманской области, включая дорогу на Териберку. И последнее, но не менее важное - мы продолжаем продвигать тему модернизации аэропортов и очень рассчитываем на федеральную поддержку", - написал Чибис на своей странице в Instagram