Скабеева выступила против жесткого наказания Водонаевой за пост в Сети

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с обращением в полицию из-за скандального поста телеведущей и модели Алены Водонаевой в Instagram.
"Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно", — сказала журналистка в эфире передачи "60 минут".
По словам ведущей, заявления Водонаевой "всего-навсего бред". Она добавила, что модель физически никому не навредила и вряд ли собирается это делать.
"Это не перебор сажать за глупость?" — обратилась Скабеева к гостям передачи.
Журналистка отметила, что если публичных людей будут привлекать к уголовной ответственности за такие "глупости", то в стране "все окажутся в тюрьме".
"Ну что же мы, каждую дурочку будем уголовно преследовать?" — согласился со Скабеевой ее соведущий Евгений Попов.
Ранее житель Йошкар-Олы Евгений Панкатов написал заявление в правоохранительные органы, заявив, что его оскорбило высказывание Водонаевой о том, что "быдло" будет рожать детей ради получения материнского капитала. Теперь модели грозит наказание до шести лет лишения свободы по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".