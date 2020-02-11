Скабеева выступила против жесткого наказания Водонаевой за пост в Сети

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская журналистка Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с обращением в полицию из-за скандального поста телеведущей и модели Алены Водонаевой в Instagram.

"Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно", — сказала журналистка в эфире передачи "60 минут"

По словам ведущей, заявления Водонаевой "всего-навсего бред". Она добавила, что модель физически никому не навредила и вряд ли собирается это делать.

"Это не перебор сажать за глупость?" — обратилась Скабеева к гостям передачи.

Журналистка отметила, что если публичных людей будут привлекать к уголовной ответственности за такие "глупости", то в стране "все окажутся в тюрьме".

"Ну что же мы, каждую дурочку будем уголовно преследовать?" — согласился со Скабеевой ее соведущий Евгений Попов.