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2020-02-11T21:44+0300
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Скабеева выступила против жесткого наказания Водонаевой за пост в Сети
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РИА Новости

Скабеева выступила против жесткого наказания Водонаевой за пост в Сети

21:44 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с обращением в полицию из-за скандального поста телеведущей и модели Алены Водонаевой в Instagram.
"Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно", — сказала журналистка в эфире передачи "60 минут".
Алена Водонаева
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По словам ведущей, заявления Водонаевой "всего-навсего бред". Она добавила, что модель физически никому не навредила и вряд ли собирается это делать.
"Это не перебор сажать за глупость?" — обратилась Скабеева к гостям передачи.
Журналистка отметила, что если публичных людей будут привлекать к уголовной ответственности за такие "глупости", то в стране "все окажутся в тюрьме".
"Ну что же мы, каждую дурочку будем уголовно преследовать?" — согласился со Скабеевой ее соведущий Евгений Попов.
Ранее житель Йошкар-Олы Евгений Панкатов написал заявление в правоохранительные органы, заявив, что его оскорбило высказывание Водонаевой о том, что "быдло" будет рожать детей ради получения материнского капитала. Теперь модели грозит наказание до шести лет лишения свободы по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
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111843719335
Обсудить 38
Алена ВодонаеваОльга СкабееваЕвгений ПоповЙошкар-ОлаОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
За базар надо отвечать!
11 февраля, 21:49
Супер Марио
71201115
Тем не менее шейнин решил размазать плевок по лицу и за одно сохранить визу в Европу ибо в крымнаш конечно скрепно для телепередач но не интересно и по бедному
11 февраля, 22:05
Сережа Кукин
20300333
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