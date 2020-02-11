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Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, заявили в Минфине
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РИА Новости

Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, заявили в Минфине

22:06 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, поскольку в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.
Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.
"Пакет акций Сбербанка приобретается за счёт средств ФНБ - то есть только в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть этапность", - отметили в министерстве.
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