Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, заявили в Минфине

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, поскольку в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.
Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.
"Пакет акций Сбербанка приобретается за счёт средств ФНБ - то есть только в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть этапность", - отметили в министерстве.