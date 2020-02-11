Лукашенко похвалил белорусские СМИ за "честность и правдивость"

Во вторник в Минске белорусский лидер провел совещание с руководителями ведущих государственных СМИ республики. В ходе совещания он, в частности, призвал государственные СМИ "по-деловому" освещать позицию власти и не "перебирать" в похвалах президенту. Также Лукашенко заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня "жесточайшая" и республика в этом плане "простреливается" со всех сторон – ей "достается" и от союзников, и от врагов.