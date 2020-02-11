Лукашенко похвалил белорусские СМИ за "честность и правдивость"

МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил белорусские СМИ за то, что они, по его мнению, честные и правдивые.
"Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они. Там не пропаганда уже, там фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда. Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию", - заявил Лукашенко, отрывок выступления которого показал телеканал ОНТ.
Во вторник в Минске белорусский лидер провел совещание с руководителями ведущих государственных СМИ республики. В ходе совещания он, в частности, призвал государственные СМИ "по-деловому" освещать позицию власти и не "перебирать" в похвалах президенту. Также Лукашенко заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня "жесточайшая" и республика в этом плане "простреливается" со всех сторон – ей "достается" и от союзников, и от врагов.
Ранее Лукашенко обвинял российские СМИ в "переворачивании" его заявлений, при этом не уточнив, о каких конкретно средствах массовой информации идет речь. Так, в 2019 году Лукашенко заявлял, что видит попытки на российском медийном поле сделать фейковые новости с помощью вырванных из контекста высказываний. По словам главы республики, были случаи, что его слова интерпретировались таким образом, "как кому-то хочется в Российской Федерации". В качестве примера Лукашенко тогда привел рассуждения о возможности введения единой с Россией валюты, что, по его словам, было преподнесено как согласие главы белорусского государства на этот шаг.