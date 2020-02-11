В ТиНАО стартовали работы по обустройству нового автобусного маршрута

"В ТиНАО стартовали работы по обустройству инфраструктуры первого из запланированных автобусных маршрутов. Он пройдет от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновское. Протяженность нового маршрута составит более 5 км" - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение об организации маршрута было принято по просьбам местных жителей, которым после запуска автобусов станет значительно удобнее добираться до нужных точек. Данный маршрут станет продолжением организованного в прошлом году автобусного сообщения Десеновское – Расторопово.

"Существующие узкие дороги расширят до 7-7,5 метров, чтобы обеспечить необходимую ширину полос для безопасного движения автобусов. Затем будет выполнено устройство основания дороги, укладка нового асфальтобетонного покрытия в два слоя и устройство новых тротуаров, которые позволят удобно и безопасно добираться от жилых домов к автобусным остановкам. По линии маршрута предусмотрена установка более 130 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и устройству кабельной канализации, выполняется устройство водостоков.

Кроме того, в рамках работ осенью высадят почти 130 деревьев и более 150 кустарников.

"Напомним, на территории ТиНАО в этом году планируется обустроить инфраструктуру для нескольких новых автобусных маршрутов общей протяженностью порядка 18 километров. В деревнях и поселках, куда придут новые маршруты общественного транспорта, проживает порядка 20 тысяч человек. Пассажиропоток после завершения работ составит по прогнозам более 16 тысяч человек в сутки",- говорится в сообщении.