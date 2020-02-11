Никитин рассказал о планах по поддержке нижегородских семей с детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год, который предусматривает выделение значительных средств на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На поддержку нижегородских семей с детьми за счет бюджета области планируется выделить 834,5 миллиона рублей (на условиях последующего софинансирования с федеральным бюджетом). Так, 456,4 миллиона рублей планируется направить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и 78,2 миллиона – на предоставление выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что это очень важные меры социальной поддержки, которые позволят семьям чувствовать себя более уверенно. "Именно улучшению демографической ситуации была посвящена большая часть послания президента. Наша задача – максимально оперативно и в полной мере выполнить все свои обязательства", - отметил Никитин.

Губернатор отметил, что в послании предусмотрена и еще очень важная мера поддержки – бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. "Для того чтобы с 1 сентября школьники были обеспечены питанием из регионального бюджета, выделяем 276,6 миллиона рублей", - сказал Никитин.

Также областное правительство в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерено выделить 200 миллионов рублей на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, более 65 миллионов рублей – на благоустройство площади у Вечного огня и площади у мемориала "Горьковчане – фронту" на территории Кремля. Ожидается, что на благоустройство мемориального комплекса "Парк Славы" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет выделено 55,1 миллиона рублей.

Кроме того, на проведение капремонта в муниципальных детских садах планируется направить 475 миллионов рублей, на мероприятия по проектированию объектов в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" - 212,6 миллиона рублей, на предоставление многодетным семьям сертификата на улучшение жилищных условий – 282 миллиона рублей, на приобретение МРТ с высоким разрешением для ГБУЗ "Нижегородская областная детская клиническая больница" - 150 миллионов рублей, на строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске – 99,2 миллиона рублей.

На разработку проектно-сметной документации для проведения реставрации 33 объектов культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется направить 93,3 миллиона рублей.