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Нижегородская область
2020-02-11T21:01+0300
https://ria.ru/20200211/1564569818.html
Никитин рассказал о планах по поддержке нижегородских семей с детьми
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РИА Новости

Никитин рассказал о планах по поддержке нижегородских семей с детьми

21:00 11.02.2020 (обновлено: 21:01 11.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год, который предусматривает выделение значительных средств на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На поддержку нижегородских семей с детьми за счет бюджета области планируется выделить 834,5 миллиона рублей (на условиях последующего софинансирования с федеральным бюджетом). Так, 456,4 миллиона рублей планируется направить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и 78,2 миллиона – на предоставление выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.
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Глава региона подчеркнул, что это очень важные меры социальной поддержки, которые позволят семьям чувствовать себя более уверенно. "Именно улучшению демографической ситуации была посвящена большая часть послания президента. Наша задача – максимально оперативно и в полной мере выполнить все свои обязательства", - отметил Никитин.
Губернатор отметил, что в послании предусмотрена и еще очень важная мера поддержки – бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. "Для того чтобы с 1 сентября школьники были обеспечены питанием из регионального бюджета, выделяем 276,6 миллиона рублей", - сказал Никитин.
Также областное правительство в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерено выделить 200 миллионов рублей на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, более 65 миллионов рублей – на благоустройство площади у Вечного огня и площади у мемориала "Горьковчане – фронту" на территории Кремля. Ожидается, что на благоустройство мемориального комплекса "Парк Славы" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет выделено 55,1 миллиона рублей.
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Кроме того, на проведение капремонта в муниципальных детских садах планируется направить 475 миллионов рублей, на мероприятия по проектированию объектов в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" - 212,6 миллиона рублей, на предоставление многодетным семьям сертификата на улучшение жилищных условий – 282 миллиона рублей, на приобретение МРТ с высоким разрешением для ГБУЗ "Нижегородская областная детская клиническая больница" - 150 миллионов рублей, на строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске – 99,2 миллиона рублей.
На разработку проектно-сметной документации для проведения реставрации 33 объектов культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется направить 93,3 миллиона рублей.

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