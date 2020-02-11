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Подозрение на коронавирус в Боливии не подтвердилось
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РИА Новости

Подозрение на коронавирус в Боливии не подтвердилось

20:56 11.02.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди стоят возле аптеки в Шанхае
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
ЛА-ПАС, 11 фев - РИА Новости. Власти Боливии не подтвердили случай возможного заражения коронавирусом у гражданина страны, прибывшего из Китая, сообщил министр здравоохранения страны Анибаль Крус.
Восемнадцатилетний юноша находился в карантине после поездки в КНР.
"Хочу сообщить стране и миру, что мы сделали первый анализ здесь, в лаборатории в Боливии, и он дал негативный результат в отношении 18-летнего молодого человека из Кочабамбы", - сказал министр журналистам.
Ранее в Боливии объявили о введении эпидемиологического контроля в аэропортах и на границе из-за коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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