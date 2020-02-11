Директор "Тайгана" уверен, что парк откроется в этом году

Верховный суд Крыма во вторник освободил от содержания под стражей Зубкова, изменив ему меру пресечения на более мягкую меру - запрет определенных действий (запрет с 22.00 до 6.00 покидать жилое помещение и запрет общаться по уголовному делу с его участниками, кроме адвокатов и контролирующих органов).