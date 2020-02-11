Директор "Тайгана" уверен, что парк откроется в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после решения Верховного суда Крыма, смягчившего ему меру пресечения, выразил уверенность, что парк откроется и будет работать в сезоне 2020 года.
Верховный суд Крыма во вторник освободил от содержания под стражей Зубкова, изменив ему меру пресечения на более мягкую меру - запрет определенных действий (запрет с 22.00 до 6.00 покидать жилое помещение и запрет общаться по уголовному делу с его участниками, кроме адвокатов и контролирующих органов).
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"Мои ближайшие планы – включиться в процесс тех совещаний, которые назначены, одобрены главой республики, в протоколе минэкономразвития 23 пункта… Сегодня я уверен, что договоренности будут выполнены, и мы сможем назначить дату открытия парка "Тайган", и сезон 2020 года в парке состоится", – сказал Зубков журналистам после освобождения из-под стражи.
Белогорский районный суд Крыма в конце декабря приостановил деятельность парка львов "Тайган" из-за отсутствия вакцинации у животных, сообщил ранее председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. После совещания в январе в Минэкономразвития России с участием властей Крыма и владельца "Тайгана" Зубков сообщил, что готов устранить все выявленные нарушения и после этого открыть сафари-парк.