Мантуров оценил объем производства медицинских масок в России

Вирусная экономика: кто заработает, а кто потеряет на эпидемии?

Вирусная экономика: кто заработает, а кто потеряет на эпидемии?

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, по данным за 22-29 января, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос в более чем 13 раз.