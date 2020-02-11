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Мантуров оценил объем производства медицинских масок в России
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РИА Новости

Мантуров оценил объем производства медицинских масок в России

20:48 11.02.2020 (обновлено: 21:13 11.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАРНАУЛ, 11 фев - РИА Новости. Объем производства медицинских масок в России в сутки составляет 1,2 миллиона штук, при необходимости, а также при учете дополнительных рабочих смен, объем может быть увеличен до 1,5 миллиона, сообщил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В России существуют три крупных предприятия по производству масок, в сутки они изготавливают 900 тысяч штук масок. С учетом более мелких предприятий в России производится 1,2 миллиона масок, при необходимости и при учете дополнительных рабочих смен, объем может быть увеличен до 1,5 миллиона", - сказал Мантуров в эфире Первого канала.
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Также Мантуров назвал недопустимым повышение цен на медицинские маски.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, по данным за 22-29 января, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос в более чем 13 раз.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса. После этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что аптеки на необоснованное завышение цен проверит ФАС.
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Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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