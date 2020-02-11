Россия направила в Китай два миллиона медицинских масок

БАРНАУЛ, 11 фев - РИА Новости. Россия направила в качестве гуманитарной помощи 2 миллиона медицинских масок в Россия направила в качестве гуманитарной помощи 2 миллиона медицинских масок в Китай , где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , сообщил во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

"Ажиотажа в России по поводу дефицита медицинских масок нет. В рамках гуманитарной помощи мы отправили в Китай 2 миллиона масок", - сказал Мантуров в эфире "Первого канала".

Ранее он сообщил, что объем производства медицинских масок в России в сутки составляет 1,2 миллиона штук, при необходимости, а также при учете дополнительных рабочих смен, объем может быть увеличен до 1,5 миллиона.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса. После этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что аптеки на необоснованное завышение цен проверит ФАС.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.