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Россия направила в Китай два миллиона медицинских масок
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РИА Новости

Россия направила в Китай два миллиона медицинских масок

20:48 11.02.2020
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи в Китай
Отправка гуманитарной помощи в Китай
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 11 фев - РИА Новости. Россия направила в качестве гуманитарной помощи 2 миллиона медицинских масок в Китай, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Ажиотажа в России по поводу дефицита медицинских масок нет. В рамках гуманитарной помощи мы отправили в Китай 2 миллиона масок", - сказал Мантуров в эфире "Первого канала".
Ранее он сообщил, что объем производства медицинских масок в России в сутки составляет 1,2 миллиона штук, при необходимости, а также при учете дополнительных рабочих смен, объем может быть увеличен до 1,5 миллиона.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса. После этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что аптеки на необоснованное завышение цен проверит ФАС.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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