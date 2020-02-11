Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Логотип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019. Архивное фото

Логотип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Минфин и Минфин и ЦБ разработали законопроект, предусматривающий выход Банка России из капитала Сбербанка , документ направлен в правительство, говорится в пресс-релизе Минфина России.

В ведомстве указывают, что правительство планирует купить пакет ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

Как отмечается в сообщении, инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что выкуп акций Сбербанка не отменяет планов Минфина по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты.

"Речь идет о ликвидных средствах, превышающих семипроцентный порог. Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения", — сказал он.

Силуанов добавил также, что решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

"Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", — заключил Силуанов.

В свою очередь, в пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор включит 700 миллиардов рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства передаст в казну.

Помимо этого, там уточнили, что пакет акций продадут несколькими лотами, а их количество и скорость продажи будут зависеть от наполнения ФНБ.

Ценой продажи будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки, по ней продадут весь пакет.