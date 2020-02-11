Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T03:32+0300
https://ria.ru/20200211/1564569387.html
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/32/1555363216_0:71:2487:1471_1036x0_80_0_0_85b18808e495e7565219587222559d13.jpg
РИА Новости

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

20:39 11.02.2020 (обновлено: 03:32 12.02.2020)
370
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Логотип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Минфин и ЦБ разработали законопроект, предусматривающий выход Банка России из капитала Сбербанка, документ направлен в правительство, говорится в пресс-релизе Минфина России.
В ведомстве указывают, что правительство планирует купить пакет ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
23 января, 12:16
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Как отмечается в сообщении, инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что выкуп акций Сбербанка не отменяет планов Минфина по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты.
"Речь идет о ликвидных средствах, превышающих семипроцентный порог. Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения", — сказал он.
Ольга Голодец
Вчера, 15:33
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Силуанов добавил также, что решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.
"Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", — заключил Силуанов.
В свою очередь, в пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор включит 700 миллиардов рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства передаст в казну.
Помимо этого, там уточнили, что пакет акций продадут несколькими лотами, а их количество и скорость продажи будут зависеть от наполнения ФНБ.
Герман Греф
23 января, 12:16
Греф позитивно отнесся к идее смены основного акционера Сбербанка
Ценой продажи будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки, по ней продадут весь пакет.
Сейчас ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка — 50% плюс одна акция.
111004
Обсудить 0
Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вывеска Сбербанка
Минфин рассказал о датах приобретения пакета акций Сбербанка у ЦБ
Стенд компании Сбербанк
Правительство в четверг обсудит проект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ
Стенд ПАО Сбербанк России
Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, заявили в Минфине
Статуя Фемиды
Прекращено дело о жалобе казначейства на администрацию главы Дагестана
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: рынок лизинга в России в 2019 году вырос на 15%
Здание Счетной палаты РФ
СП: регионы редко пользуются правом на предоставление вычетов по НДФЛ
Конституция Российской Федерации
СПЧ направил предложения правозащитников по поправкам в Конституцию
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградские власти подготовили поправки в закон об "офшоре"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин рассказал о планах по поддержке нижегородских семей с детьми
Автомобили скорой медицинской помощи
В Туве два человека погибли в ДТП на трассе
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Мост королевы Луизы — пограничный мост, соединяющий Советск и Панямуне
Предложение Литве о безвизовом режиме в приграничных районах остается
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:51В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
Лента новостейМолния