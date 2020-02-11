Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

В ведомстве указывают, что правительство планирует купить пакет ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.
23 января, 12:16Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Как отмечается в сообщении, инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что выкуп акций Сбербанка не отменяет планов Минфина по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты.
"Речь идет о ликвидных средствах, превышающих семипроцентный порог. Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения", — сказал он.
Силуанов добавил также, что решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.
"Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", — заключил Силуанов.
В свою очередь, в пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор включит 700 миллиардов рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства передаст в казну.
Помимо этого, там уточнили, что пакет акций продадут несколькими лотами, а их количество и скорость продажи будут зависеть от наполнения ФНБ.
Ценой продажи будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки, по ней продадут весь пакет.
Сейчас ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка — 50% плюс одна акция.