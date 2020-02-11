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Аббас заявил, что "сделка века" нарушает международное право
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РИА Новости

Аббас заявил, что "сделка века" нарушает международное право

20:35 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ООН, 11 фев – РИА Новости. "Мирный план" по ближневосточному регулированию, который представили США, нарушает международное право, Палестина его отвергает, заявил на заседании СБ ООН палестинский президент Махмуд Аббас.
"Я приехал сегодня сюда, чтобы вновь заявить позицию Палестины, которая отвергает израильско-американское предложение", - сказал Аббас.
По его словам, "сделка века" нарушает международное право и арабскую мирную инициативу". Как указал палестинский президент, "мирный план" ставит целью узаконить то, что является незаконным, а именно поселенческую деятельность Израиля, конфискацию и аннексию палестинской земли.
"Этот план или какая-либо часть плана не должны рассматриваться как международная отсылка к переговорам. Это израильско-американский упреждающий план, чтобы поставить точку в вопросе Палестины. Предложение было отвергнуто нами, потому что оно предполагает, что Восточный Иерусалим больше не находится под суверенитетом Палестины", - подчеркнул Аббас.
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По его словам, этот план не принесет мира или стабильности региону. "И, следовательно, мы не можем принять этот план. Мы будем противостоять его применению "на земле", - подчеркнул палестинский лидер.
Президент США Дональд Трамп 28 конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСовет Безопасности ООНМахмуд АббасООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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