Аббас заявил, что "сделка века" нарушает международное право

"Я приехал сегодня сюда, чтобы вновь заявить позицию Палестины, которая отвергает израильско-американское предложение", - сказал Аббас.

По его словам, "сделка века" нарушает международное право и арабскую мирную инициативу". Как указал палестинский президент, "мирный план" ставит целью узаконить то, что является незаконным, а именно поселенческую деятельность Израиля, конфискацию и аннексию палестинской земли.

"Этот план или какая-либо часть плана не должны рассматриваться как международная отсылка к переговорам. Это израильско-американский упреждающий план, чтобы поставить точку в вопросе Палестины. Предложение было отвергнуто нами, потому что оно предполагает, что Восточный Иерусалим больше не находится под суверенитетом Палестины", - подчеркнул Аббас.

По его словам, этот план не принесет мира или стабильности региону. "И, следовательно, мы не можем принять этот план. Мы будем противостоять его применению "на земле", - подчеркнул палестинский лидер.

Президент США Дональд Трамп 28 конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века" . План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.