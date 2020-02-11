Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией

АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Турция не должна служить инструментом опосредованной войны в Сирии и вступать в военный конфликт с соседней страной, заявил председатель основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу

В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

"Призываю тех, кто правит государством, не допустить новых жертв. Мы не хотим ссор с нашими сирийскими соседями и тем более не хотим быть инструментом прокси-войны. Турция не должна быть подрядчиком глобальных игроков на Ближнем Востоке, и наши военные не должны платить такую цену", - заявил Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.

Ранее Кылычдароглу раскритиковал сирийскую политику правительства Турции, отметив, что из-за нее страна получила экономические и социальные проблемы, а также угрозы нацбезопасности. Он предложил отказаться от политики, направленной на смену руководства Сирии.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.