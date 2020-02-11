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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T20:23+0300
https://ria.ru/20200211/1564569100.html
Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией
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РИА Новости

Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией

20:23 11.02.2020
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© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Турция не должна служить инструментом опосредованной войны в Сирии и вступать в военный конфликт с соседней страной, заявил председатель основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
"Призываю тех, кто правит государством, не допустить новых жертв. Мы не хотим ссор с нашими сирийскими соседями и тем более не хотим быть инструментом прокси-войны. Турция не должна быть подрядчиком глобальных игроков на Ближнем Востоке, и наши военные не должны платить такую цену", - заявил Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.
Ранее Кылычдароглу раскритиковал сирийскую политику правительства Турции, отметив, что из-за нее страна получила экономические и социальные проблемы, а также угрозы нацбезопасности. Он предложил отказаться от политики, направленной на смену руководства Сирии.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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