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Число жертв наводнений в Бразилии выросло до четырех человек
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РИА Новости

Число жертв наводнений в Бразилии выросло до четырех человек

20:20 11.02.2020
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© AFP 2020 / Nilmag LageМост, почти полностью поглощенный паводковыми водами на границе муниципалитетов Диамантина и Ольюш-д'Агуа в штате Минас-Жерайс, Бразилия. 28 января 2020
Мост, почти полностью поглощенный паводковыми водами на границе муниципалитетов Диамантина и Ольюш-д'Агуа в штате Минас-Жерайс, Бразилия. 28 января 2020
© AFP 2020 / Nilmag Lage
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии из-за наводнений, спровоцированных сильными ливнями, пожарные штата сообщили в Twitter.
По их данным, тела двух женщин обнаружили вблизи реки Капивара в муниципалитете Ботукату.
Ранее ещё две жертвы были обнаружены в муниципалитетах Жулиу-Мескита и Ботукату, они погибли в результате инцидентов на затопленных дорогах.
Более 100 человек остались без крыши над головой, еще более 500 были эвакуированы, сообщает новостной портал G1 со ссылкой правительство штата. Это число может увеличиться в связи с тем, что в текущий момент ведутся спасательные операции в одной из наиболее пострадавших зон – городе Озаску, отмечает портал.
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Десятого февраля в городе Сан-Паулу был установлен рекорд по количеству осадков за несколько десятилетий. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года. Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта, были отменены занятия в более чем 40 школах. Пожарные получили более тысячи просьб о помощи в связи с наводнениями и около 400 обращений из-за обвалов и падений деревьев.
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Сан-Паулу (штат)БразилияВ мире
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