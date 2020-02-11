Все школы Нижнего Новгорода закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Нижегородской области отмечается превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 40%. Среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет.

"За прошедшую неделю зафиксировано существенное увеличение числа заболевших, особенно среди школьников. На сегодняшний день полностью закрыты на карантин 72 школы, не работает 21 детский сад. В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские школы (151). Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе уже в конце следующей недели", - заявили в городском департаменте образования.