Все школы Нижнего Новгорода закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщает департамент образования администрации города.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Нижегородской области отмечается превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 40%. Среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет.
По словам специалистов городского департамента образования, решение приостановить учебный процесс в школах принято с целью остановить дальнейший сезонный рост заболеваемости среди детей.
"За прошедшую неделю зафиксировано существенное увеличение числа заболевших, особенно среди школьников. На сегодняшний день полностью закрыты на карантин 72 школы, не работает 21 детский сад. В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские школы (151). Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе уже в конце следующей недели", - заявили в городском департаменте образования.