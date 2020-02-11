В РПЦ и мусульманском сообществе оценили идею РАРС о правах верующих

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В Московском патриархате скептически отнеслись к предложению Российской ассоциации религиозной свободы (РАРС) ввести специальный институт по делам религий в стране, а в мусульманском сообществе заявили, что нужно досконально изучить эту идею.

На круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном мерам защиты прав верующих, руководители РАРС предложили ввести отдельный институт уполномоченного по защите прав верующих в РФ или же специальный координирующий госорган по делам религий. В ходе обсуждения участники неоднократно проводили аналогии с существовавшим в период СССР государственным органом при Совете министров – Советом по делам религий, отмечая его как положительные, так и отрицательные стороны.

"Вопрос уполномоченных имеет для Русской православной церкви определенный исторический контекст, определенную историческую инерцию, которая касается не только советского времени", - сказал в ходе дискуссии заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В пример он привел существование института обер-прокурора Священного Синода, который был введен в практику по образцу европейских государств Петром Первым.

"Это для нас, в общем-то, пример того, как не нужно себя вести в сфере отношений с Церковью. Потому что Церковь была редуцирована до министерства по делам религий, находилась в некой золотой клетке, которую для нее создали императорские власти. Ну и Совет по делам религий в некотором роде стал продолжателем этой религиозной политики", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что не уверен, что Церкви "нужна вертикаль в области религиозной политики". "На мой взгляд, многообразие - это тоже неплохо, и, наверное, это соответствует тому многообразию, которое у нас есть в регионах, в том числе национальному и религиозному. Поэтому тезис о том, что нам нужны какие-то вертикальные механизмы, требует как минимум дополнительных доказательств", - добавил представитель РПЦ.

В случае же если вести речь о создании "не нового органа, а должности" (омбудсмена), то здесь, по словам Кипшидзе, тоже возникают вопросы.

"Есть свидетельства о том, что существует огромное количество проблем в регионах. И мне не совсем понятно, как без огромного аппарата можно эти проблемы в регионах рассматривать. Если это действительно рассматривается как работающий механизм – конечно, он должен быть очень, скажем так, разветвленным и кадрово обеспеченным. Но в этом случае он будет очень сильно вертикальным. Для нас необходимость такого механизма не вполне очевидна", - заключил замглавы синодального отдела.

Официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев в свою очередь заметил, что предложение РАРС нужно "глубже изучить, с участием религиозных деятелей, в частности, и определить согласованно, что на самом деле нам нужно".