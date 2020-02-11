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Boeing впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолеты
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РИА Новости

Boeing впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолеты

20:28 11.02.2020 (обновлено: 04:45 12.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, следует из информации с сайта компании.
При этом его главный конкурент - европейский Airbus - насчитал 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.
Компания Boeing переживает кризис из-за ситуации с самолетов модели 737 МАХ, полеты которых приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф. В конце января, по данным СМИ, компания получит кредит на сумму более 12 миллиардов долларов от более чем дюжины банков с целью восстановить денежный баланс на фоне кризиса с моделями 737 MAX.
По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в 2019 году снизились поставки модели Boeing 737, до 127 с 580, а по итогам четвертого квартала поставки этой модели снизились до девяти со 173 годом ранее.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре концерна функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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93104010
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