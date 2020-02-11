"Сделка века" Трампа вызывает много вопросов, заявил Боррель

БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не уверен, что предложенная США "сделка века" может стать основой для ближневосточного урегулирования.

"Предложение, которое поступило две недели назад, ставит под вопрос те параметры, по которым раньше был достигнуто согласие на международном уровне. Сложно представить, как эта инициатива может дать такие решения для обеих сторон, которые бы подвигли их сесть за стол переговоров", - сказал Боррель, выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге.

Он также сообщил, что обсуждал этот план в ходе недавнего визита в США. "Находясь в США, я поднимал эту тему на всех переговорах. Мы должны задаться вопросом, может ли этот план стать базой или нет, действительно ли предложения являются предпосылкой для переговоров", - рассказал Боррель.

По его словам, Европейский союз готов содействовать переговорам палестинцев и израильтян, но в соответствии с положениями международного права. "Для ЕС ситуация ясна: мы готовы работать с международным сообществом для возобновления политического процесса в соответствии с международным правом для достижения приемлемых для обеих сторон решений", - сказал представитель союза.

Он добавил, что такую позицию поддерживают 25 из 27 стран ЕС, против выступили только два государства.