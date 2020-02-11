Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

"У бедняжки так много маленьких царапин на пятках, где брали кровь, чтобы проверить ее на антитела. У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом. Но, надеюсь, сегодняшний анализ крови покажет, что ей стало лучше", — написала она.