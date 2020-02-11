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Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
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РИА Новости

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

20:08 11.02.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокАктриса Милла Йовович
Актриса Милла Йовович
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Голливудская актриса и модель Милла Йовович рассказала о болезни, которой страдает ее новорожденная дочь Ошин.
Артистка написала в инстаграме, что у девочки тяжелый случай желтухи. Йовович сообщила, что из-за заболевания они с ребенком уже целую неделю находятся в больнице.
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Актриса опубликовала фотографию, на которой Ошин из бутылочки кормит старшая сестра Дашиэл.
"Нам сказали, чем больше молока она съест, тем быстрее поправится", — говорится в посте.
Йовович пояснила, что при грудном вскармливании девочка быстро засыпает, поэтому ее кормят сцеженным молоком из бутылочки.
"У бедняжки так много маленьких царапин на пятках, где брали кровь, чтобы проверить ее на антитела. У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом. Но, надеюсь, сегодняшний анализ крови покажет, что ей стало лучше", — написала она.
Милла Йовович родила Ошин 3 февраля. Девочка стала третьим ребенком актрисы в браке с режиссером Полом Андерсоном.
Режиссёр Пол. У.С. Андерсон и актриса Милла Йовович во время фотоколла, приуроченного к премьере художественного фильма Обитель зла: Последняя глава, в Москве
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