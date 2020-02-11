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Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
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РИА Новости

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

20:05 11.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Слова Пшилебского процитированы в газете Märkische Oderzeitung. В опубликованной 8 февраля статье "Война началась не в 1941-м" (нем. "Krieg begann nicht erst 1941") дипломат заявил, что Советский Союз напал 17 сентября 1939 года на Польшу и таким образом сделал невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Россия, заявил польский посол, должна "наконец признать", что Вторая мировая война началась в 1939-м, а не в 1941 году.
Польский посол считает, что "не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны", подчеркнув, что "десятки тысяч польских солдат" сражались в том числе в рядах Красной Армии против гитлеровцев. По словам Пшилебского, СССР "извлек наибольшую выгоду из окончания войны", в качестве доказательств он, как написано в статье, "привел оккупацию Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также подчинение Польши, Венгрии, Чехословакии и других стран".
"Обратили внимание на статью ... в которой посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский, следуя установкам на фальсификацию истории Второй мировой войны, обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание самого страшного конфликта XX столетия. Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей (sic!) ... Поражает и другое, далекое от исторической правды заявление, будто "не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в завершение войны", - говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в соцсети Facebook.
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В заявлении подчеркивается, что "с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты". Между тем "любой, кто обратится к конкретным фактам и документальным свидетельствам, может убедиться в том, что именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену – 27 миллионов жизней советских граждан", считают в российской дипмиссии. Там напомнили, что только "в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тыс. красноармейцев".
"Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально. Равно как и продолжающееся разрушение памятников советским воинам-освободителям. В России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, сражавшихся плечом к плечу с Красной Армией за освобождение Европы от гитлеризма. В очередной раз призываем к честному и бережному обращению с нашей общей историей. Это необходимо, чтобы не допустить повторения трагедии", - считают в посольстве.
Россия заплатила страшную цену за Победу в Великой Отечественной войне, поэтому необходимо жёстко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания данных исторических событий в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил ранее в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломата в РФ, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкому таблоиду BILD, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Наталья Поклонская
Вчера, 18:40
Поклонская осудила попытки зарубежных СМИ фальсифицировать историю
249644910
Обсудить 27
Посольство России в ГерманииВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если уж кто руки погрел на 2ой Мировой так это США. Единственная страна, которая благодаря этой войне только поправила своё финансовое положение.
11 февраля, 21:48
yyar-braz
11410101
Что ж они Польшу то тогда не освобождали? А только в 44-м, когда Красная Армия уже стремительно наступала и была уже в Европе, решили наконец воевать с Гитлером. А про 39-й так вообще и говорить то полякам должно быть стыдно. Никто за них из "внесших решающий вклад в разгром фашизма" даже не вступился, не то чтобы с Гитлерам стал воевать.
11 февраля, 22:23
nnrmpui
4520001
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