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Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу
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РИА Новости

Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу

20:06 11.02.2020 (обновлено: 20:07 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 11 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Палестину и Израиль к диалогу и примирению.
"Пришло время для диалога, для примирения, для здравого смысла. Я настоятельно призываю израильских и палестинских лидеров продемонстрировать необходимую волю, нужную для достижения справедливого и прочного мира, которую международное сообщество должно поддержать", - сказал Гутерреш, выступая в рамках СБ ООН.
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Он заверил палестинцев и израильтян в полной приверженности Организации Объединенных Наций справедливому и всеобъемлющему миру между двумя народами "на основе общих многосторонних рамок, установленных резолюциями ООН и международным правом".
Президент США Дональд Трамп 28 конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаАнтониу ГутеррешДональд ТрампСовет Безопасности ООНМахмуд АббасИерусалимООНПалестинаИзраильВ мире
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