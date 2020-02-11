Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу

"Пришло время для диалога, для примирения, для здравого смысла. Я настоятельно призываю израильских и палестинских лидеров продемонстрировать необходимую волю, нужную для достижения справедливого и прочного мира, которую международное сообщество должно поддержать", - сказал Гутерреш, выступая в рамках СБ ООН.