Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу

ООН, 11 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Палестину и Израиль к диалогу и примирению.
"Пришло время для диалога, для примирения, для здравого смысла. Я настоятельно призываю израильских и палестинских лидеров продемонстрировать необходимую волю, нужную для достижения справедливого и прочного мира, которую международное сообщество должно поддержать", - сказал Гутерреш, выступая в рамках СБ ООН.
Он заверил палестинцев и израильтян в полной приверженности Организации Объединенных Наций справедливому и всеобъемлющему миру между двумя народами "на основе общих многосторонних рамок, установленных резолюциями ООН и международным правом".
Президент США Дональд Трамп 28 конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.