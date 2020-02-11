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Дело экс-жены Цеповяза вернут в прокуратуру
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РИА Новости

Дело экс-жены Цеповяза вернут в прокуратуру

20:02 11.02.2020 (обновлено: 20:03 11.02.2020)
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© Аккаунт Телеканала 360 на YoutubeНаталья Стришняя
Наталья Стришняя
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник подтвердил решение районного суда, постановившего вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата, обвиняемых в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Стришнюю и ее брата задержали в июне прошлого года. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре дело было передано в Железнодорожный суд Ростова-на-Дону, но уже в ноябре суд постановил вернуть дело прокурору в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения. Мера пресечения Стришней и ее брату была изменена с заключения под стражу на домашний арест.
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Представители потерпевшего подали жалобу на возврат дела и изменение меры пресечения. По их мнению, при составлении обвинительного заключения не были допущены процессуальные ошибки, которые являются основанием для возвращения дела прокурору.
"Постановление Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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Опубликовано новое видео о "шикарной жизни" Цеповяза в колонии
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Убийство в станице КущевскаяНаталья СтришняяВячеслав ЦеповязКраснодарский краевой судРостовский областной судРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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