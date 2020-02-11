Дело экс-жены Цеповяза вернут в прокуратуру

Стришнюю и ее брата задержали в июне прошлого года. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре дело было передано в Железнодорожный суд Ростова-на-Дону, но уже в ноябре суд постановил вернуть дело прокурору в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения. Мера пресечения Стришней и ее брату была изменена с заключения под стражу на домашний арест.