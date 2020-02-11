Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая

В результате спецоперации нейтрализован оплот боевиков в одном из районов города Эль-Ариш на севере Синая, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МВД в Facebook. В ходе перестрелки военные ликвидировали 11 террористов. Еще шестерым боевикам удалось бежать и укрыться в одном из заброшенных домов в другом районе города, их обнаружили и также ликвидировали.