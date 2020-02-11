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Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая
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РИА Новости

Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая

19:58 11.02.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarЕгипетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Службы безопасности Египта уничтожили 17 террористов на севере Синайского полуострова, сообщило во вторник МВД страны.
В результате спецоперации нейтрализован оплот боевиков в одном из районов города Эль-Ариш на севере Синая, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МВД в Facebook. В ходе перестрелки военные ликвидировали 11 террористов. Еще шестерым боевикам удалось бежать и укрыться в одном из заброшенных домов в другом районе города, их обнаружили и также ликвидировали.
В ходе операции изъяты стрелковое оружие и взрывные устройства, в том числе два пояса со взрывчаткой.
Синайский полуостров остается одним из самых сложных с точки зрения обеспечения безопасности регионов Египта. Укрывающиеся здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае регулярно проводятся антитеррористические операции, в ходе которых за последние годы уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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