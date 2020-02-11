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2020-02-11T19:55+0300
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Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью
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РИА Новости

Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью

19:55 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоГлавный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюна
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюна
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Брюн якобы может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за скандальной истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей.
"Нам нечего опровергать, мы глупости не комментируем",- сказала представитель Брюна РИА Новости.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
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