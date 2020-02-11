Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью

"Нам нечего опровергать, мы глупости не комментируем",- сказала представитель Брюна РИА Новости.

Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.