Ни одно из Минских соглашений до конца не выполнено, заявили в МИД

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ни одно из Ни одно из соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины , подписанных в 2015 году, до сих пор полностью не выполнено, сторонам также не удалось добиться полного прекращения огня, говорится в распространенном во вторник комментарии департамента информации и печати российского МИД

"К сожалению, ни одно из его положений до сих пор не выполнено полностью. Несмотря на неоднократно объявлявшиеся перемирия, до сих пор не удалось добиться полного прекращения огня. На линии соприкосновения продолжаются обстрелы, не реализован отвод военной техники", - отметили в российском дипведомстве.

Там отметили также, что Донбассу не был предоставлен конституционно гарантированный особый статус, также не проведена амнистия. "По сути Киев начал саботаж "Комплекса мер" сразу после его подписания", - указали в ведомстве.

Вместе с тем, Россия отмечает, что некоторых подвижек все же удалось достичь благодаря тактике "малых шагов". Среди реализованных мер – два крупных обмена удерживаемых лиц, в ходе которых было освобождено порядка 500 человек.

"Дополнительные договоренности 2015-2016 годов по разведению сил на пилотных участках и "формуле Штайнмайера", которые были большой уступкой Киеву со стороны Донбасса, украинские власти выполнили только в 2019 году, да и то только лишь после смены главы государства", - заявили в российском МИД.

В дипведомстве уверены, что процесс урегулирования конфликта на востоке Украины осложняют агрессивная риторика официального Киева, критика и призывы к пересмотру минских соглашений, а также идеи введения в Донбасс "международной оккупационной администрации под видом миротворческой миссии ООН".

"Усугубляет ситуацию законотворчество Киева, пресловутые акты о реинтеграции Донбасса, образовании, государственном языке, проект закона о новом административно-территориальном устройстве, который пытаются выдать за выполнение обязательств по децентрализации", - сказано в комментарии МИД РФ.