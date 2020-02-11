В Подмосковье водитель насмерть сбил пешехода

"В Воскресенске на дороге "Ачкасово-Городищи-Косяково-Глиньково" водитель насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель авто госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина 63 лет, направляясь с кладбища в соседнюю деревню, внезапно стала переходить дорогу в неположенном месте, водитель резко затормозил, и машина попала в кювет, добавили в ведомстве. В настоящее время ведется работа по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, уточнили в пресс-службе.