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Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
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РИА Новости

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"

19:42 11.02.2020 (обновлено: 20:16 11.02.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВладелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков в суде
Владелец сафари-парка Тайган Олег Зубков в суде
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Белогорский районный суд 3 февраля арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" за нарушение подписки о невыезде. Зубков был взят под стражу в зале суда и перемещен в СИЗО Симферополя. Глава Крыма Сергей Аксенов стал личным поручителем Зубкова, апелляционная жалоба на арест директора парка вместе с поручительством главы республики была подана в ВС Крыма через суд первой инстанции 5 февраля.
"Суд постановил: постановление Белогорского районного суда изменить, Зубкову Олегу Алексеевичу изменить меру пресечения в виде заключения под стражей на запрет определенных действий", - зачитал решение судья.
В зале заседания кроме подсудимого, адвокатов, прокурора, также присутствовали родственники Зубкова, а также укушенная львом из парка "Тайган" Ольга Соломина. Она и ее представитель назвали законным решение суда в Белогорске, но не возражали в отношении смягчения меры пресечения.
Мэр Евпатории Андрей Филонов
5 февраля, 20:11
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Обвинитель не подверг сомнению причины, по которым Зубков был отправлен под арест Белогорским судом, но не возражал против изменения решения на меру пресечения более строгую, чем подписка о невыезде.
Возле здания суда решения ожидали несколько десятков человек, сторонников директора парка.
Олег Зубков сразу после оглашения приговора был освобожден в зале cуда. В комментарии журналистам он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отдельно поблагодарил за поручительство главу Крыма Сергея Аксенова.
"Я благодарен главе республики за поручительство, которое многого стоит, которое было озвучено в суде. Я знаю, что ситуация в высшей степени неприятная для него. Поэтому позицию Белогорского суда я расцениваю как провокацию против тех действий, который предпринял глава республики в конце января, по достигнутым договоренностям", - сказал Зубков журналистам.
Запрет на определённые действия означает запрет с 22 до 6 утра покидать жилое помещение и запрет общаться по уголовному делу с его участниками, кроме адвокатов и контролирующих органов.
Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведены под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания в Белогорском районном суде
5 февраля, 14:50
Аксенов поручился за директора парка "Тайган"
1767521623
Обсудить 9
Сергей Аксенов (политик)Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковКрымВ мире
Популярные комментарии
Ну, хоть так... Хотя вся эта возня крымских чиновников вокруг Зубкова - недостойная и несправедливая. Надо надеяться на то, что у чиновников хватит совести и ума не лезть в бутылку...
11 февраля, 20:09
Владимир Белогорский
4010028
Мудрое решение судей верховного суда Республики Крым!
11 февраля, 19:50
Руслан Тлеуж
32100310
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