Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова , изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.

Белогорский районный суд 3 февраля арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" за нарушение подписки о невыезде. Зубков был взят под стражу в зале суда и перемещен в СИЗО Симферополя. Глава Крыма Сергей Аксенов стал личным поручителем Зубкова, апелляционная жалоба на арест директора парка вместе с поручительством главы республики была подана в ВС Крыма через суд первой инстанции 5 февраля.

"Суд постановил: постановление Белогорского районного суда изменить, Зубкову Олегу Алексеевичу изменить меру пресечения в виде заключения под стражей на запрет определенных действий", - зачитал решение судья.

В зале заседания кроме подсудимого, адвокатов, прокурора, также присутствовали родственники Зубкова, а также укушенная львом из парка "Тайган" Ольга Соломина. Она и ее представитель назвали законным решение суда в Белогорске, но не возражали в отношении смягчения меры пресечения.

Обвинитель не подверг сомнению причины, по которым Зубков был отправлен под арест Белогорским судом, но не возражал против изменения решения на меру пресечения более строгую, чем подписка о невыезде.

Возле здания суда решения ожидали несколько десятков человек, сторонников директора парка.

Олег Зубков сразу после оглашения приговора был освобожден в зале cуда. В комментарии журналистам он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отдельно поблагодарил за поручительство главу Крыма Сергея Аксенова.

"Я благодарен главе республики за поручительство, которое многого стоит, которое было озвучено в суде. Я знаю, что ситуация в высшей степени неприятная для него. Поэтому позицию Белогорского суда я расцениваю как провокацию против тех действий, который предпринял глава республики в конце января, по достигнутым договоренностям", - сказал Зубков журналистам.

Запрет на определённые действия означает запрет с 22 до 6 утра покидать жилое помещение и запрет общаться по уголовному делу с его участниками, кроме адвокатов и контролирующих органов.

Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.