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В Туве два человека погибли в ДТП на трассе
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РИА Новости

В Туве два человека погибли в ДТП на трассе

19:39 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли, девять были доставлены в больницу из-за столкновения двух Toyota на участке федеральной трассы "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД республики.
По ее данным, ДТП произошло вечером во вторник в Улуг-Хемском районе на 949-м километре автодороги Р-257 "Енисей". По предварительным данным, водитель Toyota Premio, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались два пассажира, 1990 и 1961 годов рождения, находившиеся в салоне автомашины Toyota Corona Premio. Также в медицинское учреждение Улуг-Хемского района с травмами различной степени тяжести доставлены девять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
Полиция и скорая помощь
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ТуваПроисшествия
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