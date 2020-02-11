В Туве два человека погибли в ДТП на трассе

По ее данным, ДТП произошло вечером во вторник в Улуг-Хемском районе на 949-м километре автодороги Р-257 "Енисей". По предварительным данным, водитель Toyota Premio, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались два пассажира, 1990 и 1961 годов рождения, находившиеся в салоне автомашины Toyota Corona Premio. Также в медицинское учреждение Улуг-Хемского района с травмами различной степени тяжести доставлены девять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе.