СК начал проверку по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи

По данным управления, ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда. Однако сейчас сироты не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков.