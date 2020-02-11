СК начал проверку по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Следователи начали проверку по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
"Председатель СК России поставил на контроль ход и результаты проверки по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи", - сказала журналистам Постнова.
По данным управления, ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда. Однако сейчас сироты не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков.
"В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям. Также устанавливается круг должностных и иных уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс", - отметила Постнова.