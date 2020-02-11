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СК начал проверку по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи
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РИА Новости

СК начал проверку по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи

19:36 11.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Следователи начали проверку по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
"Председатель СК России поставил на контроль ход и результаты проверки по предоставлению детям-сиротам квартир в Керчи", - сказала журналистам Постнова.
По данным управления, ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда. Однако сейчас сироты не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков.
"В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям. Также устанавливается круг должностных и иных уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс", - отметила Постнова.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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КерчьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
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