Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T19:33+0300
https://ria.ru/20200211/1564567481.html
В "Единой России" заявили об открытии "семейных приемных"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_0:236:3222:2048_1036x0_80_0_0_27bce0562cdbc6ebeea8f894dae7a962.jpg
РИА Новости

В "Единой России" заявили об открытии "семейных приемных"

19:33 11.02.2020
159
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКонференция партии "Единая Россия"
Конференция партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На площадках общественных приемных "Единой России" начали работу "семейные приемные", в которых профильные юристы будут оказывать гражданам консультативную помощь по мерам соцподдержки, рассказала замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина.
"Послание президента вызвало огромный интерес у семей, особенно у многодетных. Глава государства рассказал о многочисленных мерах поддержки, которые давно ждали. Но одновременно у родителей появилось и много вопросов. Именно поэтому на всех площадках общественных приемных заработали "семейные приемные", - приводятся слова Баталиной на официальном сайте ЕР.
По мнению Баталиной, встречи с гражданами в "семейных приемных" позволят узнавать о недоработках в законодательстве и о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Она также рассказала, что консультировать граждан будут профильные юристы.
"С одной стороны, мы помогаем гражданам сориентироваться во всем том обилии мер поддержки, которое сегодня им предлагаются, а, с другой стороны, семьи показывают на конкретном примере, как работают эти меры поддержки, помогают сделать действующее законодательство лучше. Поэтому мы рассчитываем, что работа "семейных приемных" будет отправной точкой в большой законодательной работе", - сказала Баталина.
Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. 24 июля 2018
3 февраля, 17:59Религия и мировоззрение
Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции
5100010
Обсудить 0
Ольга БаталинаГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет
Сергей Рябков
Рябков: Россия получила от США сигналы по ситуации со спутниками
Награды ветерана Великой Отечественной войны
В Крыму прокомментировали инцидент с "забытым" властями ветераном
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ и мусульманском сообществе оценили идею РАРС о правах верующих
Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюна
Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Ни одно из Минских соглашений до конца не выполнено, заявили в МИД
Продажа медицинских масок в аптеке
Мантуров оценил объем производства медицинских масок в России
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
В Рязанской области ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке при пожаре в больнице погибли два человека
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Коронавирус 2019-nCoV
В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
Автомобили скорой медицинской помощи
В Туве два человека погибли в ДТП на трассе
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Подмосковье водитель насмерть сбил пешехода
Зал судебных заседаний
Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Лента новостейМолния