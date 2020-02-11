В "Единой России" заявили об открытии "семейных приемных"

"Послание президента вызвало огромный интерес у семей, особенно у многодетных. Глава государства рассказал о многочисленных мерах поддержки, которые давно ждали. Но одновременно у родителей появилось и много вопросов. Именно поэтому на всех площадках общественных приемных заработали "семейные приемные", - приводятся слова Баталиной на официальном сайте ЕР.

По мнению Баталиной, встречи с гражданами в "семейных приемных" позволят узнавать о недоработках в законодательстве и о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Она также рассказала, что консультировать граждан будут профильные юристы.

"С одной стороны, мы помогаем гражданам сориентироваться во всем том обилии мер поддержки, которое сегодня им предлагаются, а, с другой стороны, семьи показывают на конкретном примере, как работают эти меры поддержки, помогают сделать действующее законодательство лучше. Поэтому мы рассчитываем, что работа "семейных приемных" будет отправной точкой в большой законодательной работе", - сказала Баталина.