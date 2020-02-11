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Музыкальная премия "Чартова дюжина" пройдет в 13-й раз
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РИА Новости

Музыкальная премия "Чартова дюжина" пройдет в 13-й раз

20:05 11.02.2020
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© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"Константин Кинчев из группы "Алиса"
Константин Кинчев из группы Алиса
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии "Чартова дюжина" в 13 номинациях пройдет в юбилейный, 13-й раз на площадке ВТБ "Арена" 13 февраля, сообщает организатор мероприятия.
На сцене выступят легендарные рокеры и известные рэп-коллективы: "Алиса", "Чиж & Co, "Пикник", Вадим Самойлов, Горшенев, 25/17 и "Заточка".
Особенность "Чартовой дюжины" — специальная номинация "Легенда" за значительный вклад в развитие российской музыки и искусства в целом. Здесь нельзя победить - лауреата выбирают только организаторы премии. "Легенда" присуждалась таким культовым артистам и музыкантам, как: Егор Летов, "Агата Кристи", "Машина Времени", "Воскресенье", Борис Гребенщиков, Михаил Горшенев, "Секрет", Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Сергей Воронов, Анатолий Крупнов, Сергей Чиграков, Владимир Высоцкий.
За 13-летнюю историю старейшей премии в российской музыкальной индустрии происходило немало курьезных случаев.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Чартова дюжина»Солист группы "Чиж и Со" Сергей Чиграков
Солист группы Чиж и Со Сергей Чиграков
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Чартова дюжина»
Солист группы "Чиж и Со" Сергей Чиграков
Так, ведущими первой церемонии "Чартова дюжина" в 2008 году стали дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. Вместе с братьями на сцену вышел один из их питомцев, восьмилетний тигр по кличке Мартин. А в 2016 году приз Леонардо Ди Каприо за фильм "Выживший" в номинации "За вклад в развитие мирового кинематографа" вручал медведь Степан.
В 2018 году на фестивале выступила голограмма Владимира Высоцкого, созданная в честь празднования 80-летия поэта. Самое сложное было не запустить цифровую копию певца, а синхронизировать ее с оркестром "Глобалис".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии в области рок-н-ролла "Чартова дюжина. Топ-13"
Церемония вручения премии в области рок-н-ролла Чартова дюжина. Топ-13
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Церемония вручения премии в области рок-н-ролла "Чартова дюжина. Топ-13"
В том же 2018 году цифровым конферансье премии стал рокер Майк - огромная "голова" над сценой меняла облик и кивала в такт музыке. Всезнающий виртуальный рокер активно взаимодействовал со зрителями, поражая всех многочисленными спецэффектами.
У премии "Чартова дюжина" есть свой рекордсмен: за всю историю получила 8 наград группа "ДДТ". По 7 наград у группы Би-2 и Земфиры.
фестиваль Чартова Дюжина
31 января, 04:03Культура
Фестиваль "Чартова дюжина" пройдет в этом году в тринадцатый раз
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