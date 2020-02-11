В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

"Разработка вакцин и лекарств является важной частью программы исследований, но это лишь одна часть. Потребуется время на их разработку. Но, тем временем, мы не беззащитны. Есть много основных общественных мер, которые уже сегодня доступны и могут предотвратить заражение сегодня. К примеру, первая вакцина будет готова через 18 месяцев. Так что нужно использовать доступное оружие для борьбы с вирусом", - сказал он.