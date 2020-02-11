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В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
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РИА Новости

В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

19:27 11.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первая вакцина от нового коронавируса может быть создана через 1,5 года, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Разработка вакцин и лекарств является важной частью программы исследований, но это лишь одна часть. Потребуется время на их разработку. Но, тем временем, мы не беззащитны. Есть много основных общественных мер, которые уже сегодня доступны и могут предотвратить заражение сегодня. К примеру, первая вакцина будет готова через 18 месяцев. Так что нужно использовать доступное оружие для борьбы с вирусом", - сказал он.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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