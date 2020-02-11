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Второй самолет с гражданами Канады вернулся из Уханя
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РИА Новости

Второй самолет с гражданами Канады вернулся из Уханя

19:26 11.02.2020
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство Канады эвакуировало вторую группу граждан из китайского Уханя, самолет со 180 пассажирами приземлился во вторник утром на базе канадских ВС в Трентоне, сообщил главу МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Сегодня в 6.17 130 канадцев и 58 членов семей, сопровождавших их, прибыли на втором чартерном самолете правительства Канады из Уханя на базу канадских ВС в Трентоне", - сообщается в Twitter главы МИД.
Первая группа канадцев покинула Ухань на прошлой неделе. Все прибывшие будут помещены в карантин на 14 дней.
"Это был последний запланированный рейс из Уханя", - отмечается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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