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ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг нового коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг нового коронавируса

19:23 11.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не нагнетать ситуацию рассуждениями про то, что новым коронавирусом якобы могут заразиться два трети населения планеты, заявил на брифинге во вторник исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.
Ранее гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян в интервью британской газете Guardian сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям. Таким образом, показатель поражения может составить 60-80%, и заразиться может две трети населения Земли.
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"Если оставить без присмотра костер, то он может спалить весь лес. И мы можем только рассуждать, как далеко зайдет этот пожар. Если посмотреть на ситуацию за пределами Китая, то мы имеем дело с менее чем 400 случаев за более чем месяц передачи вируса от человека к человеку. Это не значит, что не будет эскалации, но это также означает, что распространение не ускорится ", - сказал он.
По его словам, пока многое неизвестно про новый вирус, но "данные говорят нам, что у нас есть возможность по сдерживанию, контролю и замедлению и подготовке" к борьбе с коронавирусом COVID-2019. Райан подчеркнул, что в настоящее время необходимо бороться не с эпидемией болезни, а с эпидемией дезинформации в отношении вируса, а также информировать население о том, как можно предотвратить распространение заболевания.
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Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКитайВ мире
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