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В Ираке при пожаре в больнице погибли два человека
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РИА Новости

В Ираке при пожаре в больнице погибли два человека

19:21 11.02.2020
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, 17 пострадали в результате пожара в больнице в провинции Мутанна на юге Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности провинции.
"В результате пожара в больнице аль-Хусейн в провинции Мутанна два человека погибли, 17 пострадали. Среди пострадавших есть офицер и сотрудник Службы гражданской обороны", - сообщил источник.
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